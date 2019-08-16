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Путин присвоил звания героев России летчикам севшего в поле Airbus

16:15
  • пятница
  • 16 августа 2019

Званиями награждены командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин

Летчикам самолета "Уральских авиалиний", которые смогли совершить аварийную посадку на кукурузное поле в Подмосковье, присвоено звание героев России. Соответствующий указ в пятницу подписал президент Владимир Путин.

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"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сообщил глава государства, открывая совещание с постоянными членами Совбеза России.

Путин также выразил надежду, что таких инцидентов в будущем будет меньше. "Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной", — приводит слова президента РИА Новости.

Накануне утром Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, совершил аварийную посадку около аэропорта "Жуковский" прямо в кукурузном поле. В оба двигателя пассажирского лайнера попали птицы. Никто не погиб, несколько десятков человек получили травмы. Командир самолета Дамир Юсупов извинился перед пассажирами за то, что не довез их до места назначения.

В пятницу появилось видео работы следователей на месте посадки А321:

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