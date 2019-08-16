46-летняя Наташа Королева высказалась о рождении ребенка

Певица готова к испытанию

Наташа Королева заявляет, что не готова отпустить сына во взрослую жизнь. Тем временем сам Архип Глушко намекает, что скоро сделает певицу бабушкой. Он уже несколько месяцев встречается с моделью Марией Слугиной.

"Он самостоятельный парень, но пока рано. В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: "Я все знаю!", - призналась Наташа Королева журналистам.

Певица и ее супруг Сергей Глушко поначалу отнеслись настороженно к увлечению своего сына. Однако, познакомившись с бывшей участницей "Дома-2" поближе, успокоились. "Девушка у сына хорошая. Сначала настороженно отнеслись, но, пообщавшись, поняли: тревожиться незачем. У Маши правильные жизненные принципы, она работает. Пусть общаются, мы довольны!", - цитирует Тарзана издание "СтарХит".

Отношения развиваются стремительно. Мария Слугина сейчас проходит лечение в Центральной клинической больнице, Архип постоянно с ней рядом. Пока Королева с мужем размышляют, пора ли им становиться бабушкой и дедушкой, младший Глушко уже намекает в соцсетях на интересное положение возлюбленной. Он опубликовал фото со смайлом в виде беременной женщины и подписал: "Ждите эксклюзивчик".