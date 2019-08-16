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Россияне стали позже заключать браки

17:02
  • пятница
  • 16 августа 2019

А вот половую жизнь начинают раньше

Россияне стали позже вступать в брак. Причем это утверждение социологов справедливо как для женщин, так и для мужчин. Представительницы прекрасного пола вступают в брак в 24-26 лет, а мужчины в 26-28.
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Как отметил главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью Олег Аполихин, если в брак современные молодые люди вступать не торопятся, то половую жизнь начинают все раньше. За последние 20 лет возраст "сексуального дебюта" уменьшился - на 2 года у мужчин и на 3 года у женщин. По словам эксперта,  сейчас для девушки он в среднем составляет 17-18 лет, для молодых людей - 16-17 лет.

В то же время сокращается доля тех, кто предпочитает начинать половую жизнь только после вступления в брак. Таких социологи насчитали всего чуть более 7%. Экспертов такая тенденция не радует. Они отмечают, что частая смена партнеров – без цели создания семьи – ведет к росту заболеваний. Причем не только венерических, но и психологического свойства - в частности, депрессий, пишет "Комсомольская правда".

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