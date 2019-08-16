ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин осмотрел одну из крупнейших поликлиник на юго-западе столицы

16:56
  • пятница
  • 16 августа 2019

В Москве в 2020 году стартует масштабная программа ремонта поликлиник

В Москве с 2020 года планируется начать ремонт более 130 поликлиник, нуждающихся в модернизации. Об этом в пятницу сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Мы провели фронтальную ревизию всей материальной базы наших поликлиник как центральных, так и филиалов. Определили ремонт, реконструкцию, модернизацию 135 поликлинических зданий - это почти треть всей амбулаторной сети. Определили техническое задание, объем необходимой закупки медицинского оборудования, графики и приступили к проектированию этих работ. Со следующего года большими блоками по 30-50 поликлиник ежегодно будет проводиться ремонт", - сказал Собянин во время осмотра Диагностического клинического центра №1.

По словам мэра, это сложная задача, которая требует от руководителей поликлиник максимального внимания. "Не прерывать технологический процесс, прием пациентов, в то же время качественно провести модернизацию своих поликлиник", - пояснил он.

Кроме того, уточнил Собянин, одновременно разворачивается работа по информатизации как поликлинического звена, так и стационаров, чтобы они работали как единое целое.

"Электронные карты пациентов, которые сегодня уже загружаются, рентгеновские снимки, лабораторные исследования - тоже большая работа, которая требует от поликлиник выкладки всего массива данных электронных карт, чтобы они стали живыми и уже со следующего года полноценно были помощниками как врачей так и пациентов", - добавил мэр.

Новости по теме
Сергей Собянин в поликлинике
Сергей Собянин в поликлинике
Лаборатория
Лаборатория
Диагностический центр
Диагностический центр
Сергей Собянин в поликлинике
Сергей Собянин в поликлинике
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.