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Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения

17:00
  • пятница
  • 16 августа 2019

Власти назвали шантажом позицию организаторов митинга

Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения. Об этом сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

"При рассмотрении уведомления с учетом значительной численности участников, необходимости обеспечения общественного порядка и безопасности граждан, а также нормального функционирования городских служб и минимизации неудобств для жителей и гостей города организаторам было предложено провести митинг без шествия, на проспекте Академика Сахарова с внешней стороны Садового кольца, где подобные мероприятия неоднократно проводились, а расположение и инфраструктура площадки позволяет безопасно вместить заявленное количество участников. Однако заявители отказались от компромисса с властями, потребовав непременно провести митинг у д. 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у д. 9. По нашему мнению, за этим решением скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие", - отмечается в материале ведомства, которое имеется в распоряжении ТВЦ.Ru.

В Москве прошел ряд акций в поддержку кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборах в Мосгордуму из-за допущенных нарушений. 27 июля и 3 августа прошли несанкционированные митинги, хотя власти предлагали оппозиционерам провести согласованную акцию протеста.

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