ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путину с Медведевым объяснили, как играть в волейбол

17:46
  • пятница
  • 16 августа 2019

Гидом выступил фанат этого вида спорта Патрушев

Владимир Путин и Дмитрий Медведев осмотрели спортивный комплекс "Волей град" в Анапе. Об особенностях сооружения, предназначенного именно для игры в волейбол, президенту и премьер-министру России рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Путин присвоил звания героев России летчикам севшего в поле Airbus

Владимира Путина к комплексу доставил вертолет. Здесь его встретил Дмитрий Медведев, глава государства и председатель правительства прогулялись по спортивным объектам. Николай Патрушев выступил в роли гида неспроста: секретарь Совбеза сам неплохо играет в волейбол и, вдобавок, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации этого вида спорта.

В крытых залах, которые посетили Путин и Медведев, тренировались детские команды, а также молодежная сборная России, которая готовится к Чемпионату мира в Тунисе. Президент, понаблюдав за тренировкой, оценил подготовку спортсменов. "Красивый вид спорта, зрелищный", - сказал президент. Осмотрели Путин с Медведевым также тренажерные залы, открытые спортивные площадки. В комплекс входят и учебные помещения Академии волейбола, бассейн,  гостиничные корпуса для спортсменов.

На открытом стадионе президент с премьером наблюдали за тренировкой спортсменок молодежной сборной России по пляжному волейболу. Тренер волейболисток признался президенту, что  условия в "Волей граде" созданы просто шикарные – лучше и в Европе нет, передает ТАСС.

Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Дмитрий Медведев посетили волейбольный центр
Владимир Путин и Дмитрий Медведев посетили волейбольный центр
Пляжный волейбол
Пляжный волейбол
Владимир Путин посетил волейбольный центр
Владимир Путин посетил волейбольный центр
Волейбольный центр
Волейбольный центр
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.