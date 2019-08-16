Путину с Медведевым объяснили, как играть в волейбол

Гидом выступил фанат этого вида спорта Патрушев

Владимир Путин и Дмитрий Медведев осмотрели спортивный комплекс "Волей град" в Анапе. Об особенностях сооружения, предназначенного именно для игры в волейбол, президенту и премьер-министру России рассказал секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Владимира Путина к комплексу доставил вертолет. Здесь его встретил Дмитрий Медведев, глава государства и председатель правительства прогулялись по спортивным объектам. Николай Патрушев выступил в роли гида неспроста: секретарь Совбеза сам неплохо играет в волейбол и, вдобавок, возглавляет наблюдательный совет Всероссийской федерации этого вида спорта.

В крытых залах, которые посетили Путин и Медведев, тренировались детские команды, а также молодежная сборная России, которая готовится к Чемпионату мира в Тунисе. Президент, понаблюдав за тренировкой, оценил подготовку спортсменов. "Красивый вид спорта, зрелищный", - сказал президент. Осмотрели Путин с Медведевым также тренажерные залы, открытые спортивные площадки. В комплекс входят и учебные помещения Академии волейбола, бассейн, гостиничные корпуса для спортсменов.

На открытом стадионе президент с премьером наблюдали за тренировкой спортсменок молодежной сборной России по пляжному волейболу. Тренер волейболисток признался президенту, что условия в "Волей граде" созданы просто шикарные – лучше и в Европе нет, передает ТАСС.