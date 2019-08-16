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Младенца в сумке оставили у входа в храм в Воронеже

18:17
  • пятница
  • 16 августа 2019

Полиция разыскивает мать новорожденного

Сотрудники полиции в Воронеже разыскивают женщину, оставившую у входа в храм сумку, в которой был новорожденный младенец. Как сообщили в областном управлении МВД, ребенка нашли рано утром 14 августа.
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"Примерно в 06.30 в отдел полиции номер 6 УМВД России по городу Воронежу поступило сообщение о том, что... у входа в кафедральный собор в сумке был обнаружен новорожденный ребенок", - приводит РИА Новости слова руководителя пресс-службы областного ведомства Натальи Куликовой.

Пресс-секретарь уточнила, что уже изучены записи с камер видеонаблюдения, установленных недалеко от места происшествия. На них видна женщина 30-35 лет, невысокого роста, волосы темные. Предполагают, что это она оставила сумку с новорожденным. Полиция просит всех, кто обладает какой-либо информацией об этой гражданке, помочь в ее розыске.

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