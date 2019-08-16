Пингвины Зеленского: дизайнеры шокированы оформлением президентского офиса

Подборка картин вызвала удивление

Владимир Зеленский показал "высокий вкус" в оформлении своего нового офиса. Отказавшись от парадных портретов, президент Украины отдал предпочтение картинам современных украинских художников. Фотографии этих произведений искусства опубликовала в соцсети замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко.

"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея", - подписала Костенко пост в Facebook.

Подборка картин впечатляет. Здесь и пингвины в Верховной раде, и художественное изображение палатки с шаурмой, а также отдыхающие на пляже и обнаженная девушка в подземном переходе.

Как напоминает РИА Новости, Владимир Зеленский сразу после вступления в должность просил чиновников не вешать в кабинетах его портретов – подчеркнув, что "президент – это не икона". Не понравился украинскому лидеру и гипсовый бюст, который ему недавно пытались подарить.