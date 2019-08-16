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Пингвины Зеленского: дизайнеры шокированы оформлением президентского офиса

18:53
  • пятница
  • 16 августа 2019

Подборка картин вызвала удивление

Владимир Зеленский показал "высокий вкус" в оформлении своего нового офиса. Отказавшись от парадных портретов, президент Украины отдал предпочтение картинам современных украинских художников. Фотографии этих произведений искусства опубликовала в соцсети замдиректора музея истории Киева Татьяна Костенко.
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"Понимаю ваш интерес к выбору президентом (лично) и его ближайшим окружением картин современных, в основном, молодых художников из коллекции музея", - подписала Костенко пост в Facebook.

Подборка картин впечатляет. Здесь и пингвины в Верховной раде, и художественное изображение палатки с шаурмой, а также отдыхающие на пляже и обнаженная девушка в подземном переходе.

Как напоминает РИА Новости, Владимир Зеленский сразу после вступления в должность просил чиновников не вешать в кабинетах его портретов – подчеркнув, что "президент – это не икона". Не понравился украинскому лидеру и гипсовый бюст, который ему недавно пытались подарить.

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Картина президентского офиса Владимира Зеленского
Картина президентского офиса Владимира Зеленского
Картины президентского офиса Владимира Зеленского
Картины президентского офиса Владимира Зеленского
Картина президентского офиса Владимира Зеленского
Картина президентского офиса Владимира Зеленского
Картина президентского офиса Владимира Зеленского
Картина президентского офиса Владимира Зеленского
Картина президентского офиса Владимира Зеленского
Картина президентского офиса Владимира Зеленского
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