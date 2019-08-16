Путин поручил уделять внимание развитию спорткомплексов

Президент назвал эту задачу важной для здоровья нации

Владимир Путин в пятницу в Анапе посетил волейбольный комплекс "Волей Град". Президент осмотрел спортивные площадки и залы, где тренируются многие российские волейбольные команды и пообщался с тренерами и спортсменами.

Все движения в волейболе должны быть четкими, отработанными до автоматизма, что достигается ежедневными тренировками. Для них в спортивно-оздоровительном комплексе "Волей Град" в Анапе созданы все условия. Оттого именно сюда для подготовки к соревнованиям ежегодно приезжают национальные команды России. Причем, не только по классическому волейболу, но и пляжному, передает "ТВ Центр".

С первого сентября в "Волей Граде" начинает работу Академия пляжного волейбола, набор в которую открыт, рассказывает президенту секретарь российского Совбеза Николай Патрушев, сам увлекающийся этой игрой. Первым делом они идут именно к пляжникам, продолжающим активно тренироваться, несмотря на приезд высоких гостей.

С 12 по 17 августа в "Волей Граде" проходят финальные игры первенства России по пляжному волейболу среди девушек и юношей в возрасте до 17 лет. В завершающем этапе принимают участие 48 команд. Причем, многие спортсмены приезжают сюда не только в летний период. Возможность играть в пляжный волейбол тут есть и зимой.

Президенту демонстрируют и условия, в которых живут спортсмены. Например, номера. Есть на территории и отличный спортзал. И большой бассейн, и даже свой храм, который главе государства тоже показывают. Впечатлениями от увиденного Путин делится уже на заседании Совбеза.

"Очень хороший комплекс волейбольный. Николай Платонович давно этим занимается этим видом спорта. Помогает спортсменам, специалистам, тренерскому составу, медикам, которые работают с нашими сборными. Готовят смену. Сейчас вот ребята собираются на чемпионат мира. Нужно уделять внимание подобным проектам", - отметил Путин.

Спортивно-оздоровительный комплекс "Волей Град" имени знаменитого волейболиста Юрия Сапеги был построен еще в 2007 году по инициативе и на средства Всероссийской федерации волейбола. За это время он превратился в одну из главных спортивных баз для подготовки российских волейболистов. Тут же тренируется и российская молодежная сборная. Через несколько дней эти ребята отправятся на чемпиона мира в Тунис. За их тренировкой президент тоже понаблюдал, пожелав победы.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".