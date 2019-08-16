В Москве в 2020 году стартует масштабная программа ремонта поликлиник

Сергей Собянин осмотрел диагностический центр на юго-западе Москвы

Власти Москвы со следующего года начнут масштабную программу ремонта поликлиник. Ежегодно будут модернизироваться от 30 до 50 зданий, а всего планируется привести в порядок 135 медучреждений. Об этом в пятницу сообщил Сергей Собянин во время осмотра Диагностического клинического центра на юго-западе столицы. Мэр отметил, что в городе также проводится работа по переводу поликлиник и стационаров на цифровую аппаратуру, создаются электронные карты пациентов.

Экскурсию по лаборатории проводит самая молодая сотрудница. Она пришла сюда еще студенткой на практику, а после завершения обучения осталась. Здесь делают все виды исследований – и био- и имуннохимические. В день привозят порядка 16 тысяч образцов, передает "ТВ Центр".

В эту лабораторию поступают анализы практически из всех клиник Москвы. Все процессы полностью автоматизированы. А это значит, что человеческий фактор напрочь отсутствует. И результаты выдаются со стопроцентной точностью.

Сотрудники занимаются калибровкой. Все остальное сделает сам аппарат. А это мозг всей лабораторной системы. Куда направить образец, определяется по штрих-коду.

Все это оборудование появилось по программе модернизации лабораторий Москвы. И переоснащение еще не завершено. Эта лаборатория находится в одном из крупнейших амбулаторных учреждений юго-запада Москвы – Диагностическом клиническом центре. Где скоро будет внедрен новый стандарт для столичных медицинских учреждений. Электронная карта пациента, новая регистратура, сестринские посты и многое другое. Сергей Собянин приехал посмотреть, как эта программа будет реализовываться на практике.

Модернизация здравоохранения в Москве набирает скорость. Если сравнить с 2010-м годом, число исследований, например, КТ и МРТ, увеличилось в 5 раз. Доступность врачей в поликлиниках выросла, а время ожидания сократилось. За 7 лет построено 39 поликлиник и 6 больничных корпусов. А еще четыре подстанции скорой помощи. И теперь столицу ждет уже новый повышенный стандарт, ведь технологии не стоят на месте, особенно в медицине. И этот стандарт коснется не только оборудования, но и самих зданий – произойдет полная их перезагрузка.

"Мы провели фронтальную ревизию всей материальной базы наших поликлиник, как центральных, так и филиалы. Определили ремонт, реконструкцию, модернизацию и реконструкцию 135 поликлинических зданий - это почти треть всей амбулаторной сети, определили техническое задание, объем необходимой закупки медицинского оборудования, графики и приступили к проектированию этих работ. Со следующего года большими блоками по 30-40-50 поликлиник будет проводиться ремонт", - рассказал Собянин.

Развернется большая работа и по информатизации. Уже многие результаты анализов пациентам присылают по электронной почте. И это только начало. Задача властей сделать все, чтобы москвичи были здоровыми.

Елена Макарова, "ТВ Центр".