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Захарова напомнила Болтону о воровстве российского имущества

19:24
  • пятница
  • 16 августа 2019

Советнику Трампа пообещали составить список того, что украли США

Соединенные Штаты на протяжении истории крали технологии у разных стран мира. Причем Вашингтон крадет не только технологии – но и имущество, и даже людей, отметила Мария Захарова. Официальный представитель МИД России прокомментировала высказывания советника по безопасности президента США Джона Болтона, который обвинил Москву в воровстве американских военных технологий.
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"Если Джон Болтон вспомнил о воровстве, то я напомню, что Вашингтон украл здания генерального консульства России и резиденции генерального консула в Сан-Франциско, торгпредства России в Вашингтоне, резиденции генерального консула России в Сиэтле, а также два российских дипломатических объекта в Мэриленде и Нью-Йорке. Но что намного важнее — выкрал большое число граждан России из третьих стран", - написала Захарова в Facebook.

Дипломат предложила своим подписчикам вспомнить интересные исторические факты, касающиеся подобных действий Америки, и присылать их ей – она займется этой темой.

На днях Джон Болтон заявил в интервью "Голосу Америки", что Россия ворует у США технологии. Советник Трампа комментировал ЧП на военном полигоне под Северодвинском, где 8 августа при испытаниях жидкостного реактивного двигателя погибли пять человек.

В Москве заявления Болтона назвали голословными. В Госдуме потребовали, чтобы США показали ту ракету, технологию производства которой Россия якобы пытается украсть. А в Совете Федерации заметили, что американцы ненамного отстали от русских в разработке похожего оружия – так что у Москвы не меньше оснований обвинять в краже Вашингтон, передает РИА Новости.

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