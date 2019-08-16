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Спасший сотни пассажиров пилот стесняется звания Героя

19:54
  • пятница
  • 16 августа 2019

Летчик переживает из-за повышенного внимания к его персоне

Дамир Юсупов встретил молчанием новость о присвоении ему звания Героя России. Пилот "Уральских авиалиний", спасший жизни сотен пассажиров, очень скромный. Как рассказала его супруга Наталья, она сама прервала молчание, заявив, что гордится своим мужем.
Работа следователей на месте посадки А321 в кукурузном поле попала на видео

Дамир Юсупов, по словам Натальи, из скромности даже не выходит на улицу в летной форме. Не изменил он своей привычке и после подвига. Как рассказала супруга, когда он собирается в очередной рейс, берет костюм с собой в машину и переодевается в аэропорту.

"Даже сегодня он вышел из дома в гражданской одежде. Переодевался уже в Кольцово. Стесняется он", - цитирует Наталью Ura.ru.

15 августа самолет "Уральских авиалиний" Airbus А321 вылетел из аэропорта Жуковский в Симферополь. Не успев набрать высоту, лайнер столкнулся со стаей птиц, которые попали в двигатели. Дамир Юсупов экстренно посадил самолет на кукурузное поле. Все пассажиры и члены экипажа – 233 человека - остались живы, за медицинской помощью обратились 76 человек.

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