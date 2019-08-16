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На Украине возбудили дело против главы СБУ

22:36
  • пятница
  • 16 августа 2019

Сейчас проводятся необходимые следственные действия

В рядах украинских раскольников зреет бунт. По данным СМИ, сместить с поста хотят главу новообразованной церковной структуры митрополита Епифания. Его руководство называют неэффективным из-за неспособности договориться с новой властью. Кандидатура преемника уже определена.

Борьба за ключевые места не утихает и в политических кругах. Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное дело в отношении подавшего в отставку главы Службы безопасности Украины Грицака. Его подозревают в причастности к незаконному преследованию граждан. А в Одесской обладминистрации на кулаках решали, кому достанется кресло председателя.

Подробнее – в репортаже Матвея Шестакова

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