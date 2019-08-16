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Беспилотник "Охотник" пролетел вместе с истребителем (видео)

20:51
  • пятница
  • 16 августа 2019

Минобороны показало видео полета боевого беспилотника "Охотник" в паре с истребителем

Министерство обороны в пятницу опубликовало расширенную видеозапись первого полета нового тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата "Охотник". Испытания прошли 3 августа и заняли 20 минут, сообщает "ТВ Центр".

Беспилотник выполнен по схеме "летающее крыло" с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметным для радиолокаторов. "Охотник" оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки.

Первый полет аппарат выполнил под управлением оператора на высоте 600 метров и в сопровождении истребителя Су-30СМ. Машины следовали параллельным курсом и синхронно выполняли различные маневры. Такой полет нужен для того, чтобы сверить летные параметры новинки с соответствующими показателями уже многократно опробованного самолета.

Беспилотник, созданный в КБ "Сухого", до конца года совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме. Как пишет газета "Известия", новинка уже активно обсуждается военными экспертами во всем мире.

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