"Это не тайна": Пересильд откровенно рассказала о романе с Учителем

Актриса призналась, что рожала ребенка для себя

Юлия Пересильд никогда не скрывала своего романа с Алексеем Учителем. Просто актриса не любит выносить на обсуждение личные, интимные темы. Однако в последнее время ее слишком часто стали спрашивать об отношениях с режиссером – и артистка решилась на откровенный разговор.

"Я никогда этого не скрывала, я просто не говорила на эти темы. Люди, которые в узком кругу, они всегда это знали. Другой вопрос, что стали про это часто спрашивать и мне в какой-то момент просто надоело говорить: "Я об этом не разговариваю", – рассказала артистка в YouTube-шоу "А поговорить?".

У Юлии Пересильд от Алексея Учителя две дочери. Актриса призналась, что первого ребенка рожала для себя – не пытаясь манипулировать беременностью и вынуждать мужчину на какие-либо поступки.

Теперь же Анна и Мария подросли, они часто выходят в свет с отцом, ими заинтересовалась пресса. "Он прекрасный отец, и они же все время вместе куда-то выходят, они вместе тусуют. И тогда становится странным, почему я про это не говорю. Как будто это действительно какая-то тайна - а это не тайна", – заявила артистка.

Пересильд утверждает, что с рождением детей у нее появился "другой ресурс силы" - она поняла, что все может сама. Материнство совпало с ее карьерным взлетом и, следовательно, финансовой независимостью. Так что мужчина Юлии Пересильд нужен только для любви – и она не особо переживает о том, что в ее жизни не было свадьбы, о которой так мечтают многие женщины.

Режиссер Алексей Учитель давно женат на Кире Саксаганской, у пары в 1992 году родился сын Илья. При этом мэтр не особо скрывает своих отношений с Юлией Пересильд и уделяет много времени их общим дочерям, напоминают Дни.Ру.