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Самая странная семья: как живут шестеро детей Джоли и Питта

21:20
  • пятница
  • 16 августа 2019

Ребята удивляют своим воспитанием и образованностью

Шестеро детей Анджелины Джоли и Брэда Питта окружены роем самых невероятных слухов. Почвой для них послужил тот факт, что у журналистов было не так уж много шансов пообщаться с ребятами: школу они не посещали – у всех у них домашнее обучение, да и выходят в свет под бдительным присмотром матери.
Стильная 13-летняя дочь Джоли и Питта произвела фурор

Тем не менее, репортеры издания  Life & Style решили развеять легенду. Они выяснили, что дети голливудских звезд очень хорошо воспитаны, образованы и дружны. "У детей не так много друзей – а, поскольку обучались они дома, сформировали дружную команду", - рассказал журналистам источник.

В этом году семейство разрывается между Мехико, где Анджелина Джоли снимается в фильме, и домом Брэда Питта в Лос-Анджелесе. Многим такая жизнь покажется странной – но детям голливудских звезд она, судя по всему, нравится.

"Несмотря на скандалы, сопровождавшие их развод, Брэд и Энджи потрясающие ролители. Они просто без ума от своих дисциплинированных и отлично воспитанных детей", - продолжает откровенничать источник.

Необычен и тот факт, что все дети родились в разных странах. Старший, Мэддокс, усыновлен из Камбоджии. Пакс Тиен – из Вьетнама. Шайла – первая дочь, рожденная от Анджелины и Брэда – появилась на свет в Кении. А младшие близнецы Нокс и Вивьен родились во французской Ницце. Но это не мешает их дружбе, взаимной любви и уважению.

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