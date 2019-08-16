Миддлтон спрятала детей в закрытом клубе

Наследники династии учатся играть в теннис

Британские журналисты, освещающие жизнь королевской семьи, обеспокоились здоровьем принца Джорджа и принцессы Шарлотты. Детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма не видели с тех пор, как они появлялись с матерью на благотворительной парусной регате на острове Уайт.

Ко всеобщему облегчению, ситуация прояснилась: герцогиня Кембриджская определила наследников в элитный закрытый лондонский клуб, где они, среди прочего, обучаются игре в теннис. Как сообщает издание The Sun, остаток летних каникул Джордж и Шарлотта проводят в частном лондонском клубе "Херлингем".

Клуб находится в 25 минутах езды от Кенсингтонского дворца и является любимым местом Кейт Миддлтон в Лондоне. Членство в это элитном заведении стоит 1280 фунтов стерлингов в год. Но попасть в него сейчас невозможно - прием заявок закрыт.

Дети герцога и герцогини Кембриджских из-за своего статуса не могут общаться и играть со своими сверстниками из рядовых британских семей. Но в клубе они нашли то, что искали: им тут никто не мешает. "Тут есть прекрасная площадка, где они любят играть. Джордж и Шарлотта посещают тренировки по теннису. Они проводят здесь время как обычная семья, их никто не беспокоит. Кажется, им здесь нравится", – поделился с журналистами инсайдер.

В клубе для детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма множество развлечений на любой вкус. Тут и водные аттракционы, и зона для самых маленьких, есть деревянный дом, который можно арендовать. Не будут скучать в "Херлингеме" и взрослые – к их услугам 15 теннисных кортов, фитнес-центр, а также поля для игры в крокет и гольф.