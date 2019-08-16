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Уважаю, но бить не буду: Испания вступилась за затравленного Доминго

22:14
  • пятница
  • 16 августа 2019

Обвинения не подкреплены доказательствами

Поспешных выводов в связи с обвинениями Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах делать не стоит. Они мало того, что не подкреплены доказательствами, да еще и исходят от анонимных лиц, вступился за известного певца и.о. министра культуры и спорта Испании Хосе Гирао.
Что ждет Доминго после сексуального скандала

"Мне не нравятся анонимные обвинения", - заявил правительственный чиновник. Гирао добавил, что уважает права женщин, которые выступили с обвинениями в адрес певца. В то же время, министр задается вопросом – каковы побудительные мотивы?

"Думаю, что когда кто-то делает заявления, для этого есть какая-то причина. Но он должен доказать это, поскольку речь идет о добром имени и стиле поведения человека", - приводит слова Гирао ТАСС со ссылкой на испанскую El Mundo. Чиновник напомнил, что в правовой системе существует презумпция невиновности.

С обвинениями против 78-летнего артиста выступили восемь певиц и одна танцовщица. Они внезапно вспомнили, что в разное время подверглись домогательствам со стороны Пласидо Доминго. Троих он, якобы, пытался поцеловать, а одной вообще залез рукой под юбку – и все эти случаи имели место на территории США.

Самого Доминго, по его признанию, подобные высказывания удручают. Певец подчеркнул, что всегда вступал в отношения только по обоюдному согласию.

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