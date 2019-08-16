"Разлетались": принца Гарри подвергли жесткой критике за полеты с Маркл

Герцога Сассекского обвинили в лицемерии

Принц Гарри в очередной раз попал под пресс жесткой критики – на сей раз со стороны экологов. Герцога Сассекского обвинили не только в загрязнении окружающей среды, но и в лицемерии. По мнению активистов, супруг Меган Маркл выступает с пылкими речами в защиту окружающей среды – сам же при этом только усугубляет ситуацию.

"Герцог Сассекский говорит замечательные и мотивирующие слова о защите окружающей среды, а затем летит на отдых в европейский пункт назначения на частном самолете. Он мог сесть на поезд, а затем на корабль. И это было бы прекрасной возможностью подать изумительный пример", - заявил активист организации Friends of the Earth Аарон Кили.

Принц Гарри возмутил экологов путешествием на Ибицу с Меган Маркл. Пара полетела на самолете бизнес-класса Gulfstream 550. Активисты подчеркивают, что объем выбрасываемого в атмосферу углекислого газа в разы выше у бизнес-джета (из расчета на одного пассажира), чем у такого среднемагистрального пассажирского самолета, как Airbus A319.

Отмечая лицемерие герцога Сассекского, активисты напоминают, что в конце июля Гарри посещал палаточный лагерь Google на Сицилии, где призвал участников форума к защите природы. При этом интернет-гигант оплатил полет Гарри на самолете бизнес-класса и вертолете, передает ТАСС.