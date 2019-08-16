В Москве мужчина потребовал списать кредит, угрожая топором

Подробности инцидента выясняются

На улице Большая Тульская в Москве мужчина явился в отделении банка и стал угрожать сотрудникам топором, требуя списать его задолженность по кредиту. Работники финансового учреждения нажали кнопку тревожной сигнализации.

Прибывшие на место инцидента росгвардейцы задержали злоумышленника. Как оказалось, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Задержанный передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба управления Росгвардии по ЦФО.