Жителей Сочи предупредили об экстренной эвакуации

На город надвигается мощнейший шторм

На Сочи надвигаются смерчи, град, сильный ветер и ливни. В связи с экстренным предупреждением туристов и горожан предупредили о возможной эвакуации. Метеорологи говорят, что основной удар стихии придётся на Лазаревский район, здесь расположено много курортных посёлков.

Наибольшую опасность таят в себе горные реки и ручьи, которые в считанные секунды могут превратиться в мощные потоки и выйти из берегов; не исключён сход селей со склонов. Любителям горных прогулок лучше остаться дома или в гостинице. Экстренное предупреждение действует до 19 августа, сообщает "Комсомольская правда".

Полиция и ГИБДД организовали на дорогах круглосуточное дежурство, силы МЧС приведены в повышенную готовность.