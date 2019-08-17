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Жуткий пожар в гостинице унёс жизни 8 человек (видео)

10:31
  • суббота
  • 17 августа 2019

Полностью сгорел отель "Токио Стар"

При пожаре в гостинице в Одессе погибли восемь человек, их гражданство уточняется. Ночью загорелся отель "Токио Стар", находящийся в здании бывшего трамвайного депо. Внутренние помещения выгорели практически полностью. Гостиница считается одной из самых дешёвых в городе, но, кроме того, она имеет не очень хорошую репутацию.

"Токио Стар" ранее неоднократно попадала в скандалы и фигурировала в разоблачительных выпусках программы "Ревизорро". Авторы передачи выяснили, что номера в гостинице часто используются представителями сферы интим-услуг, и призывали мэра Одессы закрыть заведение.

Приехав в отель команда "Ревизорро" увидела, что уборка в номерах производится некачественно, постельное бельё грязное, а сами номера представляют собой комнатки площадью не более пяти квадратных метров, пишет украинское издание "Факты".

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