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В Дамаске открылась выставка "Продэкспо"

10:55
  • суббота
  • 17 августа 2019

Представленные товары пользуются большим спросом

В Дамаске открылась выставка промышленных товаров "Продэкспо". Десятки компаний из Европы и Азии принимают в ней участие уже во второй раз. Впервые свою продукцию они привозили в сирийскую столицу в прошлом году, после окончания боевых действий.

На выставке представлены электроприборы, металлообрабатывающие станки, холодильные установки и другое оборудование, в котором сейчас нуждается сирийская промышленность. Цены на товары низкие и они пользуются большим спросом у населения, сообщает "ТВ Центр".

Экспозицию уже посетили более двух тысяч человек. Начался приём заявок от участников на следующий год, и судя по всему, "Продэксо-2020" будет ещё масштабнее.

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