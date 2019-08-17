В Дамаске открылась выставка "Продэкспо"

Представленные товары пользуются большим спросом

В Дамаске открылась выставка промышленных товаров "Продэкспо". Десятки компаний из Европы и Азии принимают в ней участие уже во второй раз. Впервые свою продукцию они привозили в сирийскую столицу в прошлом году, после окончания боевых действий.

На выставке представлены электроприборы, металлообрабатывающие станки, холодильные установки и другое оборудование, в котором сейчас нуждается сирийская промышленность. Цены на товары низкие и они пользуются большим спросом у населения, сообщает "ТВ Центр".

Экспозицию уже посетили более двух тысяч человек. Начался приём заявок от участников на следующий год, и судя по всему, "Продэксо-2020" будет ещё масштабнее.