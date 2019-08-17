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На Сахалине закрыты дороги из-за мощного тайфуна

11:46
  • суббота
  • 17 августа 2019

Без света остались девять посёлков

На Сахалине из-за тайфуна "Кросса" без света остались девять населённых пунктов, в которых проживают около семи тысяч человек. Уровень воды в реке Амур у Хабаровска продолжает расти. В Приморье паводок нарушил транспортное сообщение. Режим ЧС действует уже в семи районах края, власти направляют в подтопленные зоны спецтехнику.

В поселок Пуциловка вода пришла внезапно. Жители уже легли спать, ночью волна накрыла одну из улиц посёлка. В Уссурийском округе самая сложная ситуация. За минувшие сутки здесь выпало 38 миллиметров осадков. Микрорайон "Семь ветров" в Уссурийске защищают от возможного прихода воды, спасатели разворачивают специальные водоналивные рукава. Спасатели оповещают население о приходе большой воды. Но многие жители не покидают свои дома до последнего.

К отрезанным от большой земли сёлам организованны лодочные переправы.  Из-за разлива реки закрыт пункт пропуска "Полтавка" на российско-китайской границе, туристам советуют перенести поездки.

Сложная паводковая ситуация по-прежнему сохраняется и в Хабаровском крае. Дожди идут уже несколько суток.  Уровень реки Амур продолжает расти.  Вода уже накрыла острова вблизи Хабаровска, где располагаются дачи и садовые участки. В ближайшие сутки ожидается рост уровня воды в Амуре еще на 5-10 сантиметров. Спасатели продолжают мониторить ситуацию в круглосуточном режиме.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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