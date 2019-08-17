Севший в кукурузу А321 разберут по частям

Начался демонтаж самолёта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" и европейский концерн Airbus решают вопрос о демонтаже аварийного самолёта А321, который совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Лайнер планируют разбирать по частям.

17 августа специалисты могут приступить к демонтажу двигателей, а в воскресенье займутся разбором салона. Самолёт приземлился на кукурузном поле 15 августа, га его борту были 231 человек. То, что сделали лётчики называют не иначе, как чудом. Пилотам - Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину - президент присвоил звания Героев России. Остальные члены экипажа удостоены орденов Мужества.