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Севший в кукурузу А321 разберут по частям

11:34
  • суббота
  • 17 августа 2019

Начался демонтаж самолёта

Авиакомпания "Уральские авиалинии" и европейский концерн Airbus решают вопрос о демонтаже аварийного самолёта А321, который совершил жёсткую посадку в Подмосковье. Лайнер планируют разбирать по частям.

17 августа специалисты могут приступить к демонтажу двигателей, а в воскресенье займутся разбором салона. Самолёт приземлился на кукурузном поле 15 августа, га его борту были 231 человек. То, что сделали лётчики называют не иначе, как чудом. Пилотам - Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину - президент присвоил звания Героев России. Остальные члены экипажа удостоены орденов Мужества.

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Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
Аварийная посадка А321 в поле
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