Летевший в Петербург россиянин пытался выбить головой иллюминатор

Самолёт пришлось экстренно посадить

Рейс Тель-Авив - Санкт-Петербург пришлось экстренно посадить в Краснодаре, полёт сорвал авиадебошир. Пьяный мужчина вел себя неадекватно, грубил бортпроводникам и пытался выбить головой иллюминатор.

Неудачный ремейк "Иронии судьбы": в главной роли 32-летний авиадебошир в сводки новостей попадать не собирался. Спокойно сел в самолёт в Тель-Авиве, и надеялся долететь домой. После стандартной просьбы "пристегнуть ремни" - всё как в тумане. Исход поездки - вынужденная остановка в Краснодаре.

"Диспетчер авиационной безопасности сообщил в полицию о том, что на борту авиалайнера находится пассажир, который во время полёта нарушал общественный порядок, вёл себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику. А также, пытался головой разбить иллюминатор", - рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В международном аэропорту Краснодара его уже встречали сотрудники полиции. На кадрах задержания видно, что мужчина в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. Стоять на ногах самостоятельно не может. Правоохранителям пришлось в буквальном смысле спускать его с трапа. Протрезвел авиадебошир уже в отделении полиции, сообщает "ТВ Центр".

Отпуск удалось продлить своеобразным способом - правонарушителю придется оценивать комфорт краснодарского следственного изолятора. По решению суда ему назначен административный арест сроком на пять суток. Решается вопрос и о возбуждении уголовного дела. Мужчине также придётся компенсировать издержки авиакомпании.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".