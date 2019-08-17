Сделано заявление о причине смерти миллиардера, замешанного в грязных скандалах

Джеффри Эпштейн покончил жизнь самоубийством

В США стали известны результаты медэкспертизы по делу Джеффри Эпштейна. Эксперты пришли к выводу, что американский миллиардер действительно покончил с собой. Ранее высказывались предположения, что его убили - устранили как опасного свидетеля.

Финансиста обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. По версии следствия, Эпштейн организовывал встречи богатых клиентов с девушками, младшей из которых было всего 14 лет, сообщает "ТВ Центр". В числе прочих услугами бизнесмена пользовались влиятельные политики и бизнесмены. Его тело нашли в тюремной камере неделю назад.