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В Москве открывается грандиозный фестиваль фейерверков

12:11
  • суббота
  • 17 августа 2019

На юге города будет ограничено движение

17 и 18 августа движение на юге Москвы ограничат из-за фестиваля фейерверков. С полудня будет перекрыта улица Борисовские Пруды, Хордовый, Братеевский и Наташинский проезды, а также проезд под Московорецким путепроводом.

В 16 часов частично ограничат движение на дублере Люблинской улицы, Батайском проезде, улицах Поречной и Маршала Голованова. Кроме того, нельзя будет проехать по дублёру Каширского шоссе в сторону области. Ну а с 8 вечера на Братеевском мосту будут открыты только по две полосы в каждом направлении, сообщает "ТВ Центр".

Темой фестиваля, который пройдет в Братеевском парке, станет театр. Участие в нём примут пиротехники из России, Франции, Италии, Испании, Аргентины, Португалии, Пакистана и Канады. Стартует смотр 17 августа в 21:00. На открытии своё мастерство покажет команда из Словакии, которая стала победителем в прошлом году.

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