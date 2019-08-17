Российские военные установили рекорд на Армейских играх

Наша команда лидирует в общем зачёте

17 августа пройдёт финал Международных армейских игр. В общем зачёте лидирует сборная России, наши военные уже завоевали 14 золотых медалей. В течении двух недель команды из 36 стран соревновались на земле, воде и воздухе. Ну а накануне завершился горный этап - участники штурмовали ледяные преграды Эльбруса.

Чтобы взойти на Эльбрус в полном обмундировании в команду подбирались только лучшие бойцы: элита вооружённых сил России, Индии, Узбекистана, Казахстана и Марокко. Перед бойцами крайне сложная задача - две недели идти к вершине и преодолевать различные испытания. Причём, большую часть трудностей подготовлены самой природой.

По словам участников горного этапа "Эльбрусское кольцо" на международных армейских играх самым сложным оказалось не преодоление горных рек и отвесных скал, а в условиях высокого кислородного голодания найти в себе последние силы и дойти до финиша. Российская команда показала, что здесь ей нет равных, и подтверждение тому - высшая ступень на пьедестале почета, сообщает "ТВ Центр".

Российские бойцы готовилась лишь две недели. В то время как соперник месяцами моделировал на родине горную среду. По словам представителей нашей команды, все дело в регулярных тренировках на протяжении всего срока службы солдата. Именно профессиональная подготовка и позволяет военнослужащим готовыми быть всегда.

"Надо понимать, что, в отличие от остальных команд, наша команда не является сборной, у нас выступает штатное подразделение – одна из воинских частей, предназначенных для выполнения задач в горной местности. Остальные страны представлены сборными командами, которые тренируются целый год," – рассказал руководитель конкурса "Эльбрусское кольцо" Александр Украинец.

Главный судья признается - удивило выступление бойцов из Казахстана и Узбекистана. Участники показали высокий уровень, обе команды заняли призовые места. Впрочем, руководитель узбекской сборной признался - могли бы и лучше. "Все мы почерпнули определенные знания. Какие-то новшества были продемонстрированы здесь, мы это взяли на вооружение. Мы тоже поделились своим опытом с командами других стран", - сказал начальник Управления боевой подготовки Вооружённых сил Узбекистана Мурат Бабажанов.

Для большинства участников горные условия - экстремальная среда, преодолевать которую многим пришлось впервые. Тем не менее, участники соревнования называют игры одним из самых запоминающихся событий в жизни.

Елена Макарова, "ТВ Центр".