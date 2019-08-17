Москвичей предупредили о приходе тропической жары

Воздух прогреется до плюс 30 градусов

На следующей неделе в Москву придёт настоящая жара: к четвергу, 22 августа воздух прогреется до 30 градусов. Осадков при этом будет мало. В понедельник ожидается до плюс 22 градусов, во вторник до 25-ти. Летнее тепло окончательно придёт в среду и продержится до следующих выходных.

Но в этот уикенд ещё будет прохладно и дождливо. Гидрометцентр объявил жёлтый уровень опасности из-за грозы и дождя. Предупреждение действует до 21 часа субботы. В МЧС традиционно рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковать машины под деревьями.