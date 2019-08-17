ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа

12:01
  • суббота
  • 17 августа 2019

Она создаст помехи другим водителям

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции не согласовал проведение автодемонстрации КПРФ. Коммунисты планировали провести её 31 августа от проспекта Мира до смотровой площадки на Воробьёвых горах.

Столичные власти посчитали, что проезд ста автомобилей со скоростью 20 километров в час создаст помехи движению на московских улицах и нарушит права граждан, сообщил первый заместитель главы департамента Василий Олейник. Он отметил, что из-за указанных причин согласовать мероприятие с использованием автомобилей не представляется возможным.

Главное сегодня
Митинг КПРФ
Митинг КПРФ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.