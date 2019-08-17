Власти не согласовали проведение автодемонстрации КПРФ 31 августа

Она создаст помехи другим водителям

Столичный департамент региональной безопасности и противодействия коррупции не согласовал проведение автодемонстрации КПРФ. Коммунисты планировали провести её 31 августа от проспекта Мира до смотровой площадки на Воробьёвых горах.

Столичные власти посчитали, что проезд ста автомобилей со скоростью 20 километров в час создаст помехи движению на московских улицах и нарушит права граждан, сообщил первый заместитель главы департамента Василий Олейник. Он отметил, что из-за указанных причин согласовать мероприятие с использованием автомобилей не представляется возможным.