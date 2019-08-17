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В Сеть утекла расшифровка переговоров пилотов севшего в поле А321

13:20
  • суббота
  • 17 августа 2019

Диспетчеры докладывали экипажу о птицах

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов севшего в кукурузу  А321 с диспетчерами. Экипаж доложил об отказе одного двигателя практически сразу после взлёта. В свою очередь, диспетчеры несколько раз предупредили пилотов о перелётных птицах, но при этом взлёт разрешили.

Примерно через полторы минуты после взлёта первый пилот запросил разворот и посадку в Жуковском, но этот манёвр экипаж так и и не выполнил – им пришлось посадить самолёт на поле, напоминает телеканал "360".

Нештатная ситуация, едва не приведшая к катастрофе, произошла 15 августа. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При жёсткой пострадали 76 человек, одна женщина была госпитализирована.

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