В Сеть утекла расшифровка переговоров пилотов севшего в поле А321

Диспетчеры докладывали экипажу о птицах

В Сети появилась расшифровка переговоров пилотов севшего в кукурузу А321 с диспетчерами. Экипаж доложил об отказе одного двигателя практически сразу после взлёта. В свою очередь, диспетчеры несколько раз предупредили пилотов о перелётных птицах, но при этом взлёт разрешили.

Примерно через полторы минуты после взлёта первый пилот запросил разворот и посадку в Жуковском, но этот манёвр экипаж так и и не выполнил – им пришлось посадить самолёт на поле, напоминает телеканал "360".

Нештатная ситуация, едва не приведшая к катастрофе, произошла 15 августа. Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. На борту лайнера находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. При жёсткой пострадали 76 человек, одна женщина была госпитализирована.