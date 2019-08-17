Известный американский актёр умер от рака

Он скончался в своём доме в Лос-Анджелесе

В своём доме в Лос-Анджелесе умер американский актёр Питер Фонда, ему было 79 лет. Причиной смерти стала дыхательная недостаточность, возникшая на фоне рака лёгких, сообщает радиостанция "Говорит Москва"

Его сестра, актриса Джейн Фонда сообщила, что в последние дни жизни она находилась рядом с братом. "Я прекрасно провела время с ним. Он ушёл, смеясь", - рассказала актриса журналистам.

Питер Фонда снялся более чем в ста фильмах, он два раза номинировался на "Оскар", но так и не взял главную кинонаграду. В копилке артиста были два "Золотых глобуса". Наиболее известные фильмы, к которых снимался Фонда – "Беспечный ездок", "Мир будущего" и "Гонки с дьяволом".