Российские военные случайно взорвали в ангаре две ракеты

Суд вынес им приговор

В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты. Инцидент произошёл 1 октября 2017 года, всё это время шло следствие.

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, говорится в материалах уголовного дела. Эксперты посчитали, что министерство обороны понесло материальный ущерб более чем в 46 миллионов рублей.

Чебанова суд приговорил к удержанию 15% из его денежного довольствия, а Зверева – к 10% вычета в пользу государства. Оба военнослужащих также ограничены на разные сроки в прохождении военной службы, сообщает РИА Новости.