ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские военные случайно взорвали в ангаре две ракеты

14:34
  • суббота
  • 17 августа 2019

Суд вынес им приговор

В Крыму осудили двух военных за случайный запуск ракеты. Инцидент произошёл 1 октября 2017 года, всё это время шло следствие.

Военнослужащие Алексей Чебанов и Николай Зверев во время подготовки к проверке ракеты на автоматизированной аппаратуре "Ока" нарушили правила обращения с оружием, представляющим повышенную опасность для окружающих, говорится в материалах уголовного дела. Эксперты посчитали, что министерство обороны понесло материальный ущерб более чем в 46 миллионов рублей.

Чебанова суд приговорил к удержанию 15% из его денежного довольствия, а Зверева – к 10% вычета в пользу государства. Оба военнослужащих также ограничены на разные сроки в прохождении военной службы, сообщает РИА Новости.

Главное сегодня
Авиационная ракета
Авиационная ракета
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.