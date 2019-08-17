Джоли одевает детей в обноски из секонд-хенда

Наследники актрисы ходят в дешёвой одежде

Анджелина Джоли экономит на одежде и еде для детей, об этом сообщают инсайдеры западных СМИ. Актриса редко покупает сыновьям и дочерям брендовые вещи, а одежду для детей зачастую приобретает в магазинах секонд-хенда.

Журналисты подметили, что никто из шестерых наследников артистки не может похвастаться большим гардеробом. Дети Джоли крайне редко появляются на публике в дорогих дизайнерских нарядах. Недавно сын актрисы "блистал" на премьере её фильма "Сначала они убили моего отца" в толстовке за 66 долларов, в до этого Джоли вместе с детьми пришла в обувной магазин и купила ему кроссовки за девять долларов.

"Особенно из-за этого переживают Захара и Шайло. Сейчас они дружат с актрисой Милли Бобби Браун, которая является большой модницей. А вот дочери Анджелины постоянно ходят в одном и том же", - рассказал источник, приближенный к семье актрисы.

Напомним, что ежегодно бывшая жена Бреда Питта перечисляет несколько миллионов долларов в благотворительные фонды. Она активно помогает беженцам в развивающихся странах.