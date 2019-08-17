Пугачёва и Галкин умудрились загореть на Балтийском море

Звёздная пара отдыхает в Латвии

В Instagram опубликовано новое фото с отдыха Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Супруги улыбаются и демонстрируют загорелые лица.

Звёздная пара сейчас отдыхает на побережье Рижского залива, в престижном районе Юрмалы – Дзинтари. Уже не первое лето Пугачёва и Галкин снимают здесь на лето огромную виллу.

"Бабушка и внук, счастливые", - шутят в комментариях подписчики фан-странички семьи Пугачёвой-Галкина. "Вы самые лучшие! Счастья вам огромного! Обожаем вас!!!" – пишет irina_filip7. А ninagerasimiuk даже нашла некое сходство представленных на снимке супругов: "Какие красивые и счастливые! А на этой фотографии вы очень похожи".