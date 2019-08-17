ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Семья Пресняковых не уместилась на одном диване

19:31
  • суббота
  • 17 августа 2019

Душевный снимок появился в Instagram

Наталья Подольская опубликовала у себя в Instagram душевный снимок трёх поколений Пресняковых. Все они так или иначе имеют отношение к музыке.

Несмотря на постоянные гастроли и разъезды, дружной семье Пресняковых всё-таки иногда удаётся собраться вместе. Вот и на этой фотографии вся семья в сборе и даже не умещается на диване, некоторым пришлось позировать стоя.

На снимке, который разместила жена Владимира Преснякова-младшего, запечатлён он сам, его отец - Владимир Петрович Пресняков с женой Еленой Петровной, а также двое сыновей Преснякова-младшего – Никита с женой Алёной Красновой и малыш Артемий.

"Очень красивая фотография, душевная", - пишут поклонники в комментариях.  "Вот это семья. Собрать всех вместе, это, наверное, непросто сейчас", - предположила elena69kotel.

Главное сегодня
Пресняков старший и Никита Пресняков
Пресняков старший и Никита Пресняков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.