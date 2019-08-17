Семья Пресняковых не уместилась на одном диване

Душевный снимок появился в Instagram

Наталья Подольская опубликовала у себя в Instagram душевный снимок трёх поколений Пресняковых. Все они так или иначе имеют отношение к музыке.

Несмотря на постоянные гастроли и разъезды, дружной семье Пресняковых всё-таки иногда удаётся собраться вместе. Вот и на этой фотографии вся семья в сборе и даже не умещается на диване, некоторым пришлось позировать стоя.

На снимке, который разместила жена Владимира Преснякова-младшего, запечатлён он сам, его отец - Владимир Петрович Пресняков с женой Еленой Петровной, а также двое сыновей Преснякова-младшего – Никита с женой Алёной Красновой и малыш Артемий.

"Очень красивая фотография, душевная", - пишут поклонники в комментариях. "Вот это семья. Собрать всех вместе, это, наверное, непросто сейчас", - предположила elena69kotel.