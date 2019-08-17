Российские спутники обклеят плёнкой с пузырьками

Аппараты невозможно будет увидеть с Земли

Российские спутники скоро станут невидимыми для оптических средств наблюдения, утверждают в "Роскосмосе". Корпорация запатентовала способ маскировки, благодаря которому аппараты невозможно будет разглядеть в телескоп. Для этих целей планируется использовать специальную воздушно-пузырчатую плёнки, она будет создавать рассеивающей свет, сообщает РИА Новости.

Видимость объекта с Земли снизится в 10 и более раз, его невозможно будет увидеть в телескоп. Размещать спутники-невидимки будут на орбитах с высотой более десяти тысяч километров. Маскировка понадобится преимущественно для военных целей, чтобы скрыть манёвры космических аппаратов, отметил руководитель Института космической политики Иван Моисеев.