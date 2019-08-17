Семейный фестиваль "МамаПапаПати" пройдёт в Измайловском парке

В программе - парад колясок и шоу мыльных пузырей

Измайловский парк приглашает 17 августа на семейный фестиваль. На площадках парка выступят детские коллективы, пройдёт арт-показ "Счастливые животики", забег в ползунках и парад колясок.

Детей порадуют зрелищное шоу мыльных пузырей, научное шоу Профессора Николя и танцевальный мастер-класс Zumbakids. Школа мам приглашает на семинары на темы здорового образа жизни для всей семьи, воспитания, беременности и родов. На Центральной площади парка работает ярмарка, где гостей ждут розыгрыши призов.

Измайловский парк культуры и отдыха считается одним из самых экологически чистых в Европе. Он располагается на 310 гектарах естественного леса в черте Москвы.