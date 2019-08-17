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На митинг КПРФ в Москве пришли 4 тысячи человек

15:02
  • суббота
  • 17 августа 2019

Акция была согласована с властями

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел митинг КПРФ под названием "За честные и чистые выборы!". Акция была согласована с властями.

По данным МВД, в ней приняли участие около четырёх тысяч человек. Мероприятие началось с официальной части, на которой выступили руководители КПРФ, депутаты Госдумы, политики и общественные деятели. Затем, уже в неофициальной части выступили приглашённые артисты. Трансляцию митинга можно было посмотреть в интернете, сообщает "ТВ Центр".

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Митинг КПРФ
Митинг КПРФ
Митинг КПРФ
Митинг КПРФ
Митинг КПРФ
Митинг КПРФ
Митинг КПРФ
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