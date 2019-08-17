На митинг КПРФ в Москве пришли 4 тысячи человек

Акция была согласована с властями

В Москве на проспекте академика Сахарова прошел митинг КПРФ под названием "За честные и чистые выборы!". Акция была согласована с властями.

По данным МВД, в ней приняли участие около четырёх тысяч человек. Мероприятие началось с официальной части, на которой выступили руководители КПРФ, депутаты Госдумы, политики и общественные деятели. Затем, уже в неофициальной части выступили приглашённые артисты. Трансляцию митинга можно было посмотреть в интернете, сообщает "ТВ Центр".