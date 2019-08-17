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В "Зарядье" наградили победителей конкурса городской фотографии

15:21
  • суббота
  • 17 августа 2019

Авторы лучших работ получили ценные призы

В парке "Зарядье" наградили победителей фотоконкурса "Планета Москва". Всего на конкурс поступило без малого четыре тысяч работ от 538 фотографов. Участники соревновались в пяти номинациях: "Строители в лицах. Ветераны-строители", "Москва и москвичи. Комфортный город", "Городской пейзаж", "Архитектура Москвы. Связь времен" и "Динамика мегаполиса".

За лучшие фотографии в первой категории голосовали участники проекта "Активный гражданин". Москвичи выбрали лучший из 21 портрета. Одновременно народное голосование проходило на официальной странице Департамента градостроительной политики в Facebook.

В жюри конкурса вошли представители Союза фотохудожников, Союза журналистов, Международной гильдии профессиональных фотографов СМИ, работники музея "Московский дом фотографии", Московской государственной художественно-промышленной академии имени  Строганова.

На торжественной церемонии памятные призы и дипломы были вручены 33 фотографам. Лучшие фотографии можно увидеть на выставке, которую организовали в малом амфитеатре парка "Зарядье" и на Китайгородской стене. До 1 сентября работы можно будет посмотреть там, а затем выставка  переедет в "Дом на Брестской".

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