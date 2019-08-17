Вороватый Порошенко вывел из страны миллиарды долларов

С обвинениями в адрес экс-президента выступил бизнесмен из США

Пётр Порошенко за пять лет президентства вывел из страны не менее восьми миллиардов долларов, утверждает американский предприниматель украинского происхождения, миллиардер Сэм Кислин. О том, что экс-президент не боролся с коррупцией, а сам участвовал в преступных махинациях, ранее говорили в его ближайшем окружении.

"Только Порошенко за время президентства вывел из Украины не меньше восьми миллиардов долларов. Только по известным мне фактам через госкомпанию "Центрэнерго" было выведено от 700 до 800 миллионов долларов", - заявил в интервью изданию "Страна.ua" господин Кислин.

По его словам, на Порошенко заведены несколько уголовных дел в США, одно из которых касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от МВФ в размере миллиарда долларов. Аналогичные дела расследуются в отношении экс-президента и на родине, но в них он пока фигурирует как свидетель.