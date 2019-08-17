Следователи опровергли слухи о мародёрах в севшем на поле А321

Место происшествие надёжно охраняется

Следственный комитет опроверг информацию о фактах мародёрства на месте жесткой посадки А321. Пресс-служба ведомства разместила в Сети видео из салона самолёта.

На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено, сообщают следователи.

Ранее в соцсетях появились слухи о том, злоумышленники перелезают через выставленную на кукурузном поле ограду и забирают из самолёта вещи, несмотря на работу следователей.