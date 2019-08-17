ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Следователи опровергли слухи о мародёрах в севшем на поле А321

17:45
  • суббота
  • 17 августа 2019

Место происшествие надёжно охраняется

Следственный комитет опроверг информацию о фактах мародёрства на месте жесткой посадки А321. Пресс-служба ведомства разместила в Сети видео из салона самолёта.

На месте происшествия круглосуточно работает следственно-оперативная группа, в том числе и в салоне воздушного судна. Проникновение посторонних лиц на территорию оцепления исключено, сообщают следователи.

Ранее в соцсетях появились слухи о том, злоумышленники перелезают через выставленную на кукурузном поле ограду и забирают из самолёта вещи, несмотря на работу следователей.

Главное сегодня
Следственные действия на месте аварийной посадки А321 в поле
Следственные действия на месте аварийной посадки А321 в поле
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.