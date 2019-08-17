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Портал "Узнай Москву" составил топ авиационных достопримечательностей

17:38
  • суббота
  • 17 августа 2019

18 августа отмечается День воздушного флота России

На портале "Узнай Москву" появилась подборка десяти самых интересных городских мест и памятников, связанных с историей авиации. Её разместили специально ко Дню воздушного флота России, в этом году он отмечается 18 августа.

 "У российской авиации богатая история, многие вехи которой связаны со столицей. Во многих районах столицы сегодня есть памятники и музеи, посвящённые авиации и ее героям. Именно с ними и знакомит подборка портала "Узнай Москву", - рассказал куратор IT-проектов в сфере культуры и туризма Сергей Шакрыл.

Самые знаковые места в Москве, связанные с авиацией - прототип легендарного советского Як-42 перед павильоном "Космос" на ВДНХ, дом-музей Жуковского на улице Радио, аэроклуб на Волоколамском шоссе, памятный знак в честь летчиков 108-го гвардейского штурмового авиационного полка в Жулебине.

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