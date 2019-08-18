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Весёлая вдова Хворостовского зажигает в ночном клубе

10:06
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Подписчики осудили Флоранс

Вдова Хворостовского опубликовала снимок из ночного клуба. Судя по всему, Флоранс Илли пришла в себя после смерти мужа. Впервые с ноября 2017 года она побывала с подругой в ночном развлекательном заведении.

"Встретилась с моей красивой и талантливой подругой", – рассказала Флоранс подписчикам, некоторые из которых её осудили. "Не рановато следующего искать? Может, хотя бы ради приличия памятник Диме поставите?", - написали в комментариях.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался от рака 22 ноября 2017 года. В браке с Флоранс Илли у них родились сын Максим и дочь Нина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Florence (@flosha1)

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Флоранс Илли
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