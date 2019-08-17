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Меган Маркл запретили надевать рваную одежду на встречи с королевой

19:51
  • суббота
  • 17 августа 2019

Джинсы не в фаворе у Елизаветы II

Елизавета II ввела дресс-код для гостей шотландской королевской резиденции в Балморале. Источник из окружения королевы сообщил, что Меган Маркл теперь не сможет носить свои любимые рваные джинсы во время визитов в Балморал.

"Королева не жалует деним, поэтому рваные джинсы в стиле "а-ля американский тинейджер" придётся оставить в коттедже Фрогмор, наряду с туфлями на танкетке, которые Её Величество ненавидит всеми фибрами души", - пояснил инсайдер.

Меган Маркл не раз демонстрировала своё пристрастие к одежде из джинсовой ткани и не так давно вызвала шумиху, появившись на турнире в Уимблдоне в рваных джинса, напоминает издание Тeleprogramma.pro.

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