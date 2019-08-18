Легковушка на полной скорости влетела в автобус в Тульской области

Пострадали более 10 человек

В Тульской области выясняют причины крупного ДТП. На трассе по направлению в Липецк столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб, ещё 12, в том числе ребёнок, пострадали.

По одной из версий, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, в Тульской области идут сильные дожди. По другой, водитель легкового автомобиля уснул за рулём, сообщает "ТВ Центр".

Это ДТП с участием пассажирского транспорта стало вторым за минувшие сутки. Нескольким часами ранее в Перми маршрутный автобус врезался в бетонную стену. Удар был такой силы, что в салоне сорвало сидения. Погибла женщина, госпитализированы 32 человека, в том числе девять детей.

Возможной причиной аварии могла стать техническая неисправность, так считают в администрации города. Следователи завели дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Назначены экспертизы, которые раскроют все детали аварии. Водитель задержан, а деятельность перевозчика временно приостановлена.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".