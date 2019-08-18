ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Легковушка на полной скорости влетела в автобус в Тульской области

11:53
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Пострадали более 10 человек

В Тульской области выясняют причины крупного ДТП. На трассе по направлению в Липецк столкнулись рейсовый автобус и легковой автомобиль. Водитель легковушки погиб, ещё 12, в том числе ребёнок, пострадали.

По одной из версий, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия, в Тульской области идут сильные дожди. По другой,  водитель легкового автомобиля уснул за рулём, сообщает "ТВ Центр".

Это ДТП с участием пассажирского транспорта стало вторым за минувшие сутки. Нескольким часами ранее в Перми маршрутный автобус врезался в бетонную стену. Удар был такой силы, что в салоне сорвало сидения. Погибла женщина, госпитализированы 32 человека, в том числе девять детей.

Возможной причиной аварии могла стать техническая неисправность, так  считают в администрации города. Следователи завели дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".  Назначены экспертизы, которые раскроют все детали аварии. Водитель задержан, а деятельность перевозчика временно приостановлена. 

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

Главное сегодня
Последствия ДТП на трассе
Последствия ДТП на трассе
ДТП с участием автобуса
ДТП с участием автобуса
Пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса в Перми
Пострадавшие в ДТП пассажиры автобуса в Перми
ДТП с участием автобуса
ДТП с участием автобуса
ДТП с участием автобуса
ДТП с участием автобуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.