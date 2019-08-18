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Мощный тайфун накрыл Дальний Восток

11:22
  • воскресенье
  • 18 августа 2019

Спасатели работают круглосуточно

В Хабаровском крае уровень Амура еще больше приблизился к критической отметке. В регионе, как и на всём Дальнем Востоке, продолжаются проливные дожди. К усилению паводка готовятся в Приморье. Из берегов там уже вышли три реки, сегодня могут выйти ещё две. Такой прогноз дают местные синоптики.

Сложная ситуация в Уссурийске: большая вода добралась до жилых микрорайонов города. К некоторым коттеджам уже невозможно подойти.   Жители города, которые наводнение переживают не первый год, готовятся к нему заранее. Как только вода появляется в огородах, они перебираются на второй этаж, переносят мебель и технику. По опыту прошлых лет, переживать стихию иногда приходится несколько дней.

В микрорайоне "Семь ветров" пожарные машины откачивают воду. Дополнительную технику доставили из других районов края. Пока спасателям удается удержать поток воды, сообщает "ТВ Центр".

Тайфун "Кросса" принёс в Приморье 70% месячной нормы осадков. Сложная паводковая ситуация остается в семи районах края, там введён режим ЧС. Спасатели перевозят людей в пункты временного проживания.  Подтоплено почти 300 домов и полторы тысячи приусадебных участков. На многих дорогах проезд ограничен. За сутки удалось восстановить сообщение с восемью сёлами.

В Хабаровском крае уровень реки Амур поднялся еще на семь сантиметров. Вода остается на дачных и садовых участках островной части Хабаровска. В городе подтоплены 37 жилых домов, но некоторые жители не унывают. Вместо лодок в качестве транспортного средства они выбирают сап-доски.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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Работа спасателей МЧС в зоне паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Работа спасателей МЧС в зоне паводка
Работа спасателей МЧС в зоне паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
Последствия паводка
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