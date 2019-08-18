Кровавая свадьба в Кабуле: более 60 гостей погибли от взрыва бомбы

Теракт организовал террорист-одиночка

63 человека погибли, более 180 пострадали в результате теракта в Афганистане. Он стал крупнейшим в стране с начала года. Взрыв произошёл в Кабуле в одном из отелей, где отмечали свадьбу.

Церемония была многолюдной. На ней присутствовали около тысячи гостей и родственников молодожёнов, включая детей. Они - в числе жертв и пострадавших. Устройство привёл в действие смертник. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность, сообщает "ТВ Центр".

В понедельник, 19 августа Афганистан отмечает День независимости. В связи с этим в столице усилены меры безопасности и увеличено число полицейских патрулей, но, тем не менее, предотвратить теракт не удалось. На севере республики утром 18 августа прогремел ещё один взрыв: сдетонировала придорожная бомба. Погибли около десяти человек.