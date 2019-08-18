ФБР взяло махинатора Порошенко на крючок

В США расследуют теневой вывод 8 миллиардов долларов с Украины

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, будучи главой государства, вывел из страны 8 миллиардов долларов. Об этом заявил американский миллиардер Сэм Кислин, украинец по происхождению. По его словам, Порошенко организовывал крупные международные махинации, в том числе, с участием первых лиц США, к расследованию уже подключилось ФБР.

К 11 уголовным делам, фигурантом которых является экс- президент Украины, могут добавиться ещё несколько. Бывший советник мэра Нью-Йорка, американский экономист и бизнесмен украинского происхождения утверждает, что Порошенко причастен к крупным хищениям и финансовыми махинациям, которые позволил ему вывести их страны астрономические суммы.

Порошенко залез в личный кошелёк каждого украинца, вывел себе в карман через офшоры около восьми миллиардов долларов, я уверен, что для президента Порошенко и его команды Украина это только бизнес проект, цена которого гибель страны.

Такие мошеннические схемы, которые по словам Кислина, Порошенко либо разрабатывал лично, либо брал под свой полный контроль, охватывают почти всю украинскую экономику: нелегальный ввоз в страну нефтепродуктов, незаконная отгрузка и производство ядерного топлива, умышленное банкротство коммерческих банков.

Список обвинений, которые Кислин предъявляет Порошенко огромен. Причем, в махинации с закупками угля в США, невольно оказалась втянута и администрация Трампа и, возможно, сам хозяин Белого дома. В 2016 Порошенко и Трамп ударили по рукам и договорились о поставках твёрдого топлива из Филадельфии по цене 117 долларов за тонну. Но сделка была реальной лишь на бумаге. На самом деле бывший глава Украины покупал уголь в ЮАР и России примерно за 50 долларов, а разница шла ему в карман. Скорее всего, в Вашингтоне и не догадывались, что Порошенко использовал их втёмную, сообщает "ТВ Центр".

В истории с рефинансированием коммерческих банков оказался замешан и Коломойский, на которого администрация Трампа тоже точит зуб. По словам бывших соратников Порошенко, олигарх исправно откатывал экс- президенту 25% за махинации с рефинансированием.

У господина Кислина, выступившего с новой порцией разоблачений, по словам политологов, своя корысть. Несколько лет назад Порошенко не дал миллиардеру развернуть бизнес на Украине и, более того, запретил въезд на пять лет. И не исключено, что пользуясь случаем, Кислин сводит счёты. Но сам он утверждает, что просто добивается справедливости и, если делам будет дан ход, обещает вернуть, как минимум половину от суммы похищенной Порошенко, в украинский бюджет. Не особо надеясь на поддержку генпрокуратуры в Киеве, которую все еще возглавляет сподвижник Порошенко - Юрий Луценко, американец, обратился за помощью к ФБР и Госдепу.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".